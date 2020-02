Homicídio: homem morre baleado dentro do carro

Um homem de aproximadamente 50 anos foi assinado com dois tiros no início da tarde deste domingo, dia 9, na rua Inácio Franco Alves, no Parque Cidade Nova.



Não há pistas ainda do autor, que cometeu o crime enquanto a vítima conduzia seu Corsa Classic. Dois disparos atingiram o motorista, outros dois disparos foram verificados dentro do veículo.



A perícia trabalha no local. Testemunhas apenas ouviram o barulho, porque o carro da vítima bateu em um Uno estacionado e permaneceu ligado. A Polícia Militar foi chamada e apura as primeiras informações.