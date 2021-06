Homicida procurado da Justiça por roubo é preso por GCMs do GAM

Os GCMs da Equipe GAM (Grupo de Apoio com Motocicletas) Rabelo e Neto prenderam na noite deste domingo (06) um criminoso de alta periculosidade.

Segundo informado, os GCMs estavam em patrulhamento ostensivo pelo Jardim Ypê Pinheiro, quando ao adentrar a Rua do Lírios, esquina com a Avenida dos Flamboyantes se depararam com o meliante, o mesmo levantou suspeito ao ver os GCMs e foi abordado.

L.D.S.R. de 26 anos informou que tinha passagens por dois roubos (artigo 157 do Código Penal) e ainda um homicídio, crimes cometidos na cidade de Bauru/SP.

Consultado a sua documentação, foi constatado que ele era procurado da Justiça pelo crime de roubo, também cometido na cidade de Bauru/SP.

Diante dos fatos, o criminosos recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária, onde foi recolhido ao sistema prisional.