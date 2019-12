Homens desaparecidos em Itapira podem estar mortos, mas Polícia Civil segue investigação

Dois homens de 29 e 31 anos, que residem nos bairros Jardim Ivete e Jardim Galego, se encontram desaparecidos no município vizinho de Itapira(SP), desde a última segunda-feira às 21h00. O veículo em que os dois saíram de suas residências, um Citroen/C4 foi encontrado em chamas na madrugada de terça-feira(24) em uma área de canavial, região conhecida como Meia-Lua na Rodovia SPI 177/342 / Vicinal Itapira/Mogi Guaçu.

Familiares foram até a Delegacia e registraram o Boletim de Ocorrência e a Policia Civil investiga o caso, que pode se tratar de homicídio, já que a Polícia localizou cápsulas de pistola calibre 380 a aproximadamente um quilômetro de distância do veículo incendiado e marcas de sangue pelo solo, além de chinelos.

Através dos dados do veículo, a Polícia chegou até o proprietário do carro, que disse que havia emprestado o Citroen para que um dos homens desaparecidos fizesse uma viajem até Curitiba (PR) no dia 11 de dezembro, onde no dia 22 de dezembro ele teria retornado a Itapira e no dia 23 saiu de casa e desde então desapareceu.

Foi realizada Perícia Técnica no local onde veículo foi encontrado, vestígios de sangue e cápsulas foram localizados, pelo IC – Instituto de Criminalística e o SIG – Serviço de Investigações Gerais investiga o caso. Fonte: Itapira News, Fotos: Divulgação