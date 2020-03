Homem salva adolescente que iria pular de viaduto na SP 342

Um homem salvou a vida de uma adolescente de 13 anos que estava sentado na mureta do viaduto na Rodovia SP 342, sentido Espírito Santo do Pinhal, o qual passa sobre a Avenida Bandeirantes.

O fato se deu por volta das 15h00 desta terça (10) e segundo relato por Thiago, o homem que segurou e retirou a adolescente do local de possível suicídio, ele percebeu que a garota estava prestes a pular e com seu veículo acessou a Rodovia e mesmo na contramão se aproximou, desceu do veículo e segurou a garota por trás, retirando a do local. Toda a ação foi gravada e está viralizando as redes sociais, mas devido a garota ser menor de idade, é vedado a divulgação das imagens de vídeo.

A garota foi entregue as autoridades competentes e encaminhada para cuidados médicos, já que a mesma apresentava cortes na região dos braços.