Homem morto é encontrado na vicinal Mogi Guaçu – Itapira

No final da manhã desta segunda-feira (5), funcionários ligados ao DER (Departamento de Estradas e Rodagem), que estão trabalhando nas obras de recuperação da vicinal que Mogi Guaçu a Itapira, encontraram o corpo de um homem às margens da pista, região da divisa entre as duas cidades, no KM 12 (Itapira).

Um Fiat Uno branco com placas de Serra Negra batido na frente estava estacionado no acostamento abandonado próximo ao local onde foi encontrado o corpo.

Os Policiais Militares Rodoviários Cabo Fabrício e o Soldado Roque foram ao local e acionaram a Perícia da Polícia Científica, eles periciaram o local e vão tentar descobrir como o homem morreu, havia um fio elétrico enrolado ao pescoço do cadáver, não havia documentos nenhum, impossibilitando a identificação.

O corpo do homem foi encaminhado para o IML de Mogi Guaçu e passará por necropsia, nenhuma autoridade confirmou que poderia se tratar de suicídio.

