Homem espancado é encontrado enrolado em lona no mesmo lugar onde grávida estripada foi achada

Populares encontraram um homem, ainda não identificado, enrolado em uma lona azul no mesmo lugar onde a grávida morta e estripada foi encontrada, em uma zona de plantação atrás do Jardim Canaã e Jardim Eldorado, lugar conhecido como “Monte”, o fato ocorreu por volta das 17h00 desta quinta (22).

As pessoas achavam que se tratava de mais um homicídio e então acionaram a GCM que ao chegar no local, viram um homem ainda vivo. O SAMU foi acionado e rapidamente chegou ao local e após os primeiros socorros o encaminhou para o PPA do Jardim Novo II, ele apresentava uma perfuração na cabeça, aparentemente provocado por uma paulada.

Segundo informações do Comando da GCM, o homem recebe tratamento neste momento e não corre risco de morrer devido ao ferimento.

A Polícia Civil já está no caso e investiga se há alguma ligação com o caso de Horrana, a grávida assassinada que foi encontrada no mesmo lugar no iníco desta quarta (21),

Em breve maiores informações.