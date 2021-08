Homem é preso pela GCM após esfaquear mulher

GCMs de serviço que estavam em patrulhamento no final da noite desta sexta (20), foram informados de que pela rua Benjamin Galhardoni, Parque Cidade Nova, um indivíduo teria esfaqueado uma mulher.

Assim que chegaram no local informado, os GCMs se depararam com a vítima caída ao solo e o autor da facada estava sentado próximo a ela.

A vítima recebeu os primeiros socorros e foi encaminhada pela viatura do SAMU para Santa casa onde passou por procedimentos cirúrgicos.

O autor do crime O. F. S. foi detido e apresentado na Central de Polícia Judiciária, após tomar ciência do fato, o Delegado de Plantão determinou a prisão do criminosos o autuando pelo crime de tentativa homicídio.

Participaram da ocorrências os GCMs:

Equipe G.A.M

GCMs

Marcel

Vedovato

Apoio

Vtr Supervisão

GCMs

Adorno

Rodrigo

Vtr Canil

Gcms

Goes

Júnior

Salvador

Vtr 10

Gcms

Sergio

Paula

Vtr 07

Márcia

Melo