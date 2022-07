Homem é preso no Guaçu após operação da DIG contra pornografia infantil

Como parte da operação “Luz na Infância”, que visa combater a pedofilia e à pornografia infantil em âmbito internacional, a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) da Polícia Civil de Mogi Guaçu, cumpriu um mandado de prisão na manhã desta quinta-feira (30), quando um homem foi detido na cidade com vasto material pornográfico.

Até as 11h da manhã, 26 pessoas tinham sido presas em flagrante no Brasil e três, no exterior, sendo duas no Equador e uma na Costa Rica. A Segundo dados da DIG, seis investigadores desta delegacia especializada, além de cinco peritos do IC (Instituto de Criminalística) da Polícia Científica, participaram da operação desde as primeiras horas de hoje.

Uma fonte da DIG disse à reportagem do Portal da Cidade que o material apreendido em um computador contém uma enorme quantidade de pornografia infantil. Dois disco rígidos de computador, dois HD externos, um pen drive e um celular também foram encontrados. Os aparelhos eram usados para armazenar conteúdo pornográfico que estava sendo compartilhado.

“Para dizer a verdade, não quis nem ver aquilo. É algo revoltante”, desabafou um policial que participou da “Luz na Infância. O homem detido tem 30 anos e está detido na DIG. Ele ficará preso já que foi indiciado no artigo 241A do Código Penal, que prevê multa e pena que varia de quatro a oito anos de reclusão para quem vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente.

Esse crime também é inafiançável. Em Mogi Guaçu, a operação foi chefiada pelo delegado titular da DIG, Dalton David Ferreira, sob o comando da delegada seccional, Edna Elvira Salgado Martins. Também nesta quinta-feira, em todo o Brasil e em outros seis países onde, há investigações em curso contra abuso e exploração sexual praticados na internet por “predadores virtuais”.

São, ao todo, 163 mandados de busca e apreensão que deverão ser cumpridos no exterior, sendo 74 deles apenas no Brasil. A operação em território brasileiro é coordenada pelo Ministério da Justiça e foi deflagrada nos estados de Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo. Já no exterior a operação está sendo levada a cabo nos Estados Unidos, Equador, Costa Rica, Paraguai, Panamá e Argentina.