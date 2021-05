Homem é preso furtando barras de ferro da linha férrea no Bandeirantes

Os GCMs Codogno, Souza e Silva estavam em patrulhamento pela zona sul da cidade no final da tarde desta quinta (20), quando pela Rua Benedito Euclides Martins no Jardim Bandeirantes avistaram um homem sobre a linha férrea com um maçarico, cilindro e botijão de gás.

De imediato, o homem identificado como sendo Gabriel Aparecido Pires de 31 anos, morador do mesmo bairro foi abordado e confessou que estava cortando as barras de ferro que dão suporte para a linha férrea.

Gabriel usava um carrinho de ferro para transportar o material até um ferro velho no mesmo bairro onde vendia para uma pessoa identificada como Junior por R$ 106 cada barra que pesa cerca de 100 quilos. Gabriel ainda confessou que cortava e vendia cerca de 30 barras por dia.

Representante da empresa VLI, responsável pela linha férrea esteve no local e reconheceu como sendo da empresa as barras de ferro cortadas, ele ainda informou que as barras no trecho entre Mogi Guaçu e Mogi Mirim já foram todas retiradas.

A Perícia da Polícia Científica esteve no local. Gabriel foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária e autuado pelo crime de Furto, a Polícia Civil deverá instaurar um inquérito para apurar o esquema criminosos e todos os seus praticantes.

Apoiaram a ocorrência os GCMs Comandante Romualdo, Supervisor Pontelli, viatura do Canil, com Góis e Taiguara.