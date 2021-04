Homem é preso após furtar banco de ponto de ônibus

GCMs receberam a informação no final da manhã desta quarta (28) de que um homem teria furtado o banco de um ponto de ônibus no corredor de ônibus, Avenida Alibio Caveanha na altura do Residencial Ypê Amarelo e teria levado para a sua residência na Rua Orlando de Freitas.

Diante da informação, os GCMs foram até a referida residência e localizaram o banco que é de ferro no quintal. Funcionários da S.O.V. (Secretaria de Obras e Viação) foram até o local e reconheceram o banco como sendo parte do ponto de ônubus.

O homem recebeu voz de prisão dos GCMs e foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária, onde foi autuado por Furto. Uma fiança no valor de um salário mínimo foi arbitrada, como não foi paga, ele permaneceu á disposição da Justiça.