Homem é espancado até a morte em frente de beer na Emília Marchi Martini

Uma briga generalizada por volta das 03h00 da manhã deste sábado (18) terminou em morte em frente um beer que fica na Avenida Emília Marchi Martini, no Bairro Nova Odessa, próximo a Avenida Suécia.

Pelas imagens de segurança, do estabelecimento, vários homens se envolvem em trocas de socos e pontapés, até que a vítima fatal é segura por um homem e um terceiro desfere chutes contra a cabeça dela, causando a fratura do pescoço e morte instantânea. Segundo testemunhas a briga se deu início por causa de uma dívida de jogo de bilhar.

O SAMU foi acionado, mas no local só pode constatar o óbito de Kelson Luiz de Oliveira, 43 anos. Um dos homens que aparece nas imagens subtraindo certa quantia em dinheiro da vítima no chão após as agressões foi identificado e preso pela GCM,

A Perícia da Polícia Científica realizou os trabalhos de Perícia e a Polícia Civil trabalha para prender os homicidas que segundo informações já foram identificados.