Homem é esfaqueado por mulher na Avenida Suécia

Na noite do último sábado (05), um homem de 21 anos foi esfaqueado na Avenida Suécia, altura do Jardim Santa Terezinha I.

Os PMs Alberto e Caroline informaram que foram acionados para atender a ocorrência, um homem teria sido esfaqueado nas constas. o crime teria sido cometido por uma mulher.

No entanto, ao chegar no local do crime, a vítima do crime correu até a Rua Benedito Maia Figueiredo, mesmo bairro, onde recebeu os primeiros socorros pelo SAMU e foi encaminhado em estado grave para a Santa Casa com mais de uma facada pelo corpo, inclusive um pulmão perfurado. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima, identificada como sendo D. A. A. E. N.

Os PMs não localizaram a faca usada no crime e nem a possível autora, a motivação do crime também não foi identificada.

Fotos Exclusivas: John Evert