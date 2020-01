Homem é encontrado morto em plantação de feijão na zona rural

No final da tarde deste domingo (05), o corpo de um homem foi localizado meio a uma plantação de feijão no Bairro Rural Cataguá, nas proximidades do Jardim Canaã I, zona leste da cidade.

Segundo apurado pelos GCMs Paulo e Cristiano que elaboraram o boletim de ocorrência, uma testemunha que passava a pé pelo local viu o cadáver e acionou a Guarda Civil Municipal pelo telefone 153.

Assim que os GCMs chegaram no local onde se encontrava o cadáver, a Polícia Científica foi acionada para fazer a Perícia em busca de dados que possa a elucidar as causas da morte. O corpo é de um homem, negro e aproximadamente 60 anos e não tinha nenhum tido de documentação e também marcas de violência pelo corpo.

A funerária de plantão esteve no local também e após os trabalhos de Perícia o corpo que deveria estar naquele lugar por aproximadamente oito dias foi encaminhado para o IML de Mogi Guaçu e espera pela identificação de familiares.