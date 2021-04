Homem é encontrado assassinado no Ypê Pinheiro

A Polícia Civil de Mogi Guaçu investiga se o corpo de um jovem encontrado em uma área do Ypê Pinheiros, na Zona Norte, foi vítima de um homicídio. Segundo a Polícia Militar, moradores da região acionaram a guarnição por volta das 12h00 desta quinta-feira (01), informando que haviam encontrado um cadáver no local.

O jovem estava com os pés amarrados e com o rosto desfigurado, como se houvesse sido brutalmente espancado. Ao lado do corpo, os cabos da PM Andréa e Fonseca também localizaram uma pedra suja de sangue.

A área onde o corpo foi localizado fica às margens da avenida Flamboyant, sentido ao Ypê Amarelo. Naquele trecho, também estão armazenadas várias tubulações de uma obra que o Samae (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgotos) está realizando naquela região.



Os policiais militares acionaram o IC (Instituto de Criminalística) para periciar o local. O corpo do jovem, que não portava documento, foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal). Agora, o caso será encaminhado à DIG (Delegacia de Investigações Gerais) que já começou as apurações.

Fotos: John Everte