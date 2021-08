Homem é assassinado com dois tiros na cabeça

Um homem identificado como sendo Reginaldo Conceição de Santana, morador em Mogi Mirim foi assassinado com dois tiros na região da cabeça por volta das 20h00 desta quarta (04) no Jardim Santa Terezinha II.

Segundo as imagens de segurança de uma residência próxima, Reginaldo chega em um Chevrolet Prisma e estaciona na Rua João Batista de Queiroz, provavelmente onde esperava um pessoa.

Ele era seguido por um Toyota Corolla que para de frente com a vítima, um homem desce do veículo onde faz os disparos, as imagens são parcialmente cobertas por uma árvore, mas é possível escutar os tiros.

Após os disparos na cabeça da vítima, o homem entra no Corolla e sai do local em rumo ignorado. Vizinhos acionaram a PM que chegou rapidamente ao local. O SAMU com uma equipe médica esteve presente minutos após o crime e o óbito foi constatado.

Representantes da Polícia Civil e Polícia Científica vão tentar apurar mais detalhes que possam levar aos autores do crime e a motivação.

Fotos: John Everte