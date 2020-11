Homem de 61 anos morre a espera de UTI no Hospital Municipal Tabajara Ramos

O Jornal Gazeta Guaçuana divulgou nesta segunda (23) que Benedito Donizetti Bianchini, 61 anos morreu no último sábado (21) em Campinas, após esperar por mais de seis dias uma vaga em UTI da HM Tabajara Ramos.

A família informou ao jornal que Benedito teve um infarto no dia 16 e procurou o HM Tabajara Ramos, a informação é de que o HM só atende casos do vírus chinês covid-19, tendo 20 UTIs a disposição, mas apenas um leito sendo usado para a doença, na Santa Casa a família também não conseguiu vaga, o que era essencial para que ele tivesse chances de sobreviver.

Desta maneira, a família conseguiu uma vaga na Uniccamp em Campinas, mas como a demora foi tanta, ele não teve tempo de receber o tratamento adequado e morreu no sábado (21).

Enquanto as nossas autoridade governamentais e sanitárias “brincam” de “fraudemia”, promovendo “lockdowns assassinos” e abusando de decretos ditatoriais em nome da falsa ciência sem comprovação nenhuma, aproveitando da ausência de licitações e promovendo desvios bilionários de dinheiro público, pessoas reais morrem no dia a dia por falta de atendimento médico mínimo, são milhares de brasileiros e pessoas no mundo inteiro vítimas de uma loucura imensurável, onde quem ganha são os defensores da “Democracia” travestidos e brincando de ditadores, em nome da “”ciência””, o Partido Comunista Chinês agradece.

Para quem quiser ler a matéria feita pela Gazeta Guaçuana, segue o link: Morre paciente que esperava por uma vaga de UTI – Gazeta Guaçuana (gazetaguacuana.com.br)