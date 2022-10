Homem de 58 anos é encontrado morto dentro de carro

Um homem de 58 anos de idade foi encontrado sem vida no banco de trás de um GM Corsa com placas de São Paulo na Avenida Honório Orlando Martini, no Jardim América, fato ocorrido nesta terça (25).

Populares e vizinhos de onde o carro estava estacionado acharam estranha a situação, já que o homem parecia estar sem vida e acionaram o SAMU e a Polícia Militar.

O SAMU foi encaminhado com um médico para o local e o óbito foi atestado imediatamente, no entanto, há suspeita de crime e por isso a Polícia Militar acionou a Perícia da Polícia Científica que vai apurar as causas da morte após laudo do IML de Mogi Guaçu. O homem é de Mogi Guaçu. Os PMs Celegati e Alan elaboraram o boletim de ocorrência.