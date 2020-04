Homem de 56 é assassinado a facadas em Mogi Mirim

Décio Conde, 56, foi assassinado com requintes de crueldade no interior da chácara onde residia, à Rua Francisco Dias Reis, no bairro Vila Dias, zona Leste da cidade. O crime foi descoberto na noite do domingo, 5, mas teria ocorrido horas antes.

De acordo com as informações colhidas pelos policiais militares Matheus e Ronaldo, conhecidos da vítima estranharam quando por diversas vezes teriam chamado o morador no portão e ele não atendeu.

Outro fato estranho é que próximo ao portão, a cerca de proteção estava danificada, com um buraco, aparentando por onde o provável criminoso possa ter invadido a moradia e praticado o crime.

Foi por este mesmo buraco que os policiais militares, ao chegarem na chácara, conseguiram ter acesso ao interior dela. Ao adentrarem, os PMs notaram que a porta da cozinha estava aberta e a luz da casa acessa.

Décio foi encontrado com inúmeros ferimentos nas costas. O Samu foi acionado e constatou o óbito. O local foi isolado e a Polícia Cientificada acionada para os exames periciais que possam a vir a esclarecer as circunstancias do crime e possível autoria.

O corpo de Décio foi encontrado embaixo de algumas arvores. Ele estava de caído de bruços. Nas costas havia o sinal de cerca de 20 facadas. Além dos ferimentos nas costas, os exames preliminares constataram ferimentos no tórax e ombro direito.

Moradores e conhecidos da vítima forneceram alguns fatos que poderá possibilitar a identificação do autor ou autores do bárbaro crime. Uma testemunha chegou a contar que encontrou com a vítima no período da tarde, quando o mesmo saía de sua casa de bicicleta.

Um outro morador teria visto, na noite anterior, suspeitos próximo de onde houve o arrombamento da cerca. As informações foram fornecidas à Polícia Militar e Polícia Civil, que também esteve no local do crime e prosseguirá com as instigações.

A vítima era muito conhecida na região. Natural de Santo Antônio da Posse, Décio foi trazido para Mogi Mirim há cerca de 20 anos por um empresário, com quem trabalhava desde então.

Fonte: Maria Clara Cunha Canto / Especial para o Portal da Cidade, Fotos: Exclusividade Claudio H. Felício (Portal Cidade de Mogi Mirim