Homem de 54 anos é assassinado a facadas no Bairro Santa Cruz

Edilson Soares de Franca de 54 anos foi encontrado morto com ferimentos causados por uma faca de cozinha, no quintal de sua casa à Rua Maria de Lourdes Camargo Camatari, no Jardim Santa Cruz, o crime ocorreu no início da madrugada desta segunda-feira (25).

A GCM informou que um vizinho próximo de onde ocorreu o fato acionou uma viatura no casa dele por volta das 01h30, pois havia um homem forçando o portão de sua residência. Os GCMs foram até o local mas não encontraram ninguém, foi quando viram o portão da casa de Edilson aberto e desconfiaram da situação.

Assim que ele verificaram o local, encontraram a vítima com marcas de espancamento e ensanguentada. O SAMU foi acionado para o local, mas nada pode fazer, Edilson já estava sem vida.

O possível autor do crime pode ter sido flagrado por imagens de segurança com um capacete nas mãos e fugindo em uma motocicleta junto com uma mulher. A Polícia Civil já começou a investigar o caso, mas a possibilidade de latrocínio é descartada, pois nada foi levado da vítima.