Homem de 42 anos é preso com arma de fogo ilegal na Av. Emília Marchi Martini

Os PMs Sargento Robson, Soldados Alan e Celegati patrulhavam pela avenida Emília Marchi Martini na noite deste domingo (13), sentido centro x bairro, quando se depararam com o condutor de um Ford Escort, de cor preta que apresentou grande nervosismo ao ver a viatura, ação a qual motivou a abordagem.

Em revista pessoal foi localizado uma pistola cal. 380, de imediato L.P.M. de 42 anos foi algemado porque esboçou reação, no interior do veículo nada de ilícito foi encontrado, em diligência em sua residência foram localizadas as munições.

Foi dada voz de prisão por porte de arma de fogo e munições, logo após o infrator da lei foi apresentado na Central de Polícia Judiciária para a autoridade de polícia civil que o autuou, deixando-o preso à disposição da Justiça. L.P.M. foi autuado por dirigir sem ser habilitado e seu veículo recolhido. Os PMs Lima e Pozzer apoiaram na ocorrência.

Em pouco mais de 70 dias, é a 11ª arma de fogo apreendida pela Equipe do Sargento Robson.