Homem de 39 anos é executado por arma de fogo no Bairro Linda Chaib em Mogi Mirim

Um homem de 39 anos foi executado a tiros quando caminhava por uma rua do bairro Linda Chaib, na Zona Leste, no início da tarde desta quinta-feira (27). Britânio da Costa Silva, mais conhecido no bairro como Brito e que trabalhava como pedreiro, foi morto com pelo menos dois tiros, na rua Ivo Alves, por volta das 12h30.

Segundo testemunhas, um Volkswagen Gol, cinza, interceptou a vítima. Um homem desceu do carro, começou a discutir com Brito e em seguida, teria efetuado de quatro a cinco disparos a queima-roupa. O pedreiro morreu no local.

A Polícia Militar foi acionada, isolou o local do crime e cobriu o corpo da vítima com um cobertor térmico. Como não havia cartuchos pelo chão, acredita-se que o pedreiro foi morto com tiros disparados por um revólver. Pessoas que residem próximo ao local do crime confirmam que Brito discutiu com o assassino antes de ser morto e que houve, pelo menos, quatro disparos. Ele teria morrido com dois tiros no peito, mas uma testemunha disse que viu um ferimento na testa do pedreiro, causado por projétil de arma de fogo.

Até às 14h00 o IC (Instituto de Criminalística) da Polícia Científica ainda não havia chegado ao local. Também eram aguardados policiais do SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil, que deverá assumir as investigações.

