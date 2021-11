Homem de 39 anos é assassinado no Chaparral

Na madrugada desta terça (02), os GCMs Cristiano e Lúcia foram acionados na Rua Fernando Roberto, no Jardim Chaparral apara apurar um desentendimento envolvendo agressão física.

Quando chegaram no local dos fatos, se depararam com David Rodrigo Percego de 39 anos caído ao solo, desfalecido e com graves ferimentos no rosto, o qure causou sangramento em grande quantidade.

Com a chegada do SAMU, foi constatado que David estava sem vida. Diante dos fatos, a Polícia Civil foi acionada junto com a Perícia da Polícia Científica.

A informação que foi possível colher no local é que David teria se envolvido em um desentendimento por motivo não informado e foi agredido com pedaço de pau e pedras no rosto.

O corpo dele foi removido para o IML e após trabalhos de necropsia foi enterrado por familiares as 17h00 no Cemitério do Jardim Novo I.