Homem de 33 anos é morto a tiros em bar após discussão

Por volta das 18h00 deste domingo (13), a Polícia Militar foi acionada até a Rua Aguaí, Bar do Neto, Jardim Santo Antônio, onde um pessoa havia sido alvejada por arma de fogo, porém socorrida por populares, vindo a óbito na Santa Casa.

Segundo informações médicas, a vítima Paulo Eduardo Galvão, de 33 anos chegou ao hospital com parada cardíaca e duas perfurações na região do tórax e cervical, foram feitas manobras de ressuscitação, porém sem êxito.

O proprietário do bar onde ocorreu o crime disse que a vítima, que era seu amigo e cliente, estava bebendo no comércio, quando um homem começou a filmar o bar, com o celular, sendo questionado por Paulo, momento em que o criminoso disse ser “bandido”, houve uma briga e Paulo deferiu um soco no homem que fugiu, fazendo ameaças.

Pouco depois voltou ao local em um veículo Celta e começou a discutir com Paulo que começou a filmar o criminoso, porém nesse momento ele sacou uma arma, atirou e fugiu no veículo.

O fato será investigado pela Polícia Civil.