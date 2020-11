Hipermercado BIG anuncia encerramento das atividades em Mogi Guaçu

O Hipermercado BIG anunciou que vai encerrar as atividades de sua loja em Mogi Guaçu, nas esquina da Avenida Emília Marchi Martini com Avenida dos Trabalhadores.

Para os clientes que vão até o local há um cartaz avisando que as atividades do hipermercado serão encerradas dia 04 de dezembro de 2020.

No entanto, a informação é que no mesmo local, será instalado o Maxxi Atacado, um rede de atacado que é do mesmo grupo do BIG e que as atividades deste atacado se dará início no começo de 2021.