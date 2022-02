Há vagas para hidroginástica em dois Centros Esportivos

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) está com inscrições abertas para aulas de hidroginástica em dois centros esportivos.

As aulas são gratuitas e ministradas pelo professor Ezequiel Machado pelo projeto Movimenta Guaçu.

As aulas estão sendo feitas às terças-feiras (15h30 às 16h30) e sextas-feiras (8h às 9h) no Centro Esportivo Valdemar Ferrari, no Jardim Santa Terezinha II, e às quartas-feiras no Centro Esportivo Alcides Macena Maria, o Pelezão, no Ypê II, sendo em dois horários 11h às 12h e das 15h30 às 16h30.

Os interessados podem fazer a inscrição pelo link https://forms.gle/2ePSTnPAKF9Q56GX9 ou diretamente com o professor.