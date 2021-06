Guindaste de 200 quilos alugado por igreja é furtado

Um guindaste tipo grua, usado nas obras da futura Igreja de São Sebastião, no Jardim Novo II, foi furtado no último domingo (6). O equipamento, avaliado em pouco mais R$ 3 mil, pesa cerca de 200 quilos e havia sido alugado pela Paróquia Nossa Senhora Aparecida. O furto foi anunciado pelo vice-prefeito Major Marcos Luiz Tuckumantel em suas redes sociais.

“Um enorme prejuízo para a igreja que está construindo o templo com doações dos fiéis”, disse o Major, que esteve na obra. E ainda acrescentou: “Fica o meu aviso aos infratores da lei: devolvam o guindaste porque todos os meus amigos da Polícia Civil, Militar e Guarda Municipal já estão sabendo do crime e trabalhando forte para recuperar o objeto subtraído. Deixem o guindaste em algum lugar e avisem a Polícia através do 190 ou 153 antes que seja tarde. Recado dado”, frisou.