Guilherme da Farmácia, Presidente da Câmara recebe parlamentares do MBL para discutir projetos

Na manhã desta sexta-feira (02), o presidente da Câmara Municipal de Mogi Guaçu, Guilherme de Sousa Campos, o Guilherme da Farmácia (Cidadania), recepcionou o deputado federal Kim Kataguiri (DEM/SP), o deputado estadual Arthur do Val (Patriota) e o vereador paulistano Rubinho Nunes (PSL). Os parlamentares que visitaram o plenário do Legislativo Guaçuano integram a Locomotiva São Paulo, que é um pacote de projetos de lei que busca ajudar os comércios, auxiliar na vacinação e garantir a austeridade fiscal dos municípios.

“O pacote de medidas que protocolamos aqui na Câmara de Vereadores, é para que se mitiguem os efeitos econômicos pesados da pandemia, que tem arrastado muito para baixo o comércio, os serviços, evitar aglomeração nos transportes públicos, utilizar carros da administração pública para vacinação, é uma série de medidas que estamos aqui para protocolar e pedir o apoio de cada um, especialmente dos vereadores para que se avance com esse projeto”, explicou Kataguiri.

“A tese é que o município pare de ficar passando o chápeu para deputado, para trocar emenda por voto, isso é um absurdo, quem conhece os problemas de Mogi Guaçu são vocês, não somos nós, muito menos deputados de outros estados, então temos que brigar para que o orçamento fique aqui”, destacou o deputado Arthur do Val.

As medidas apresentadas pela Locomotiva São Paulo são de autoria do vereador de São Paulo, Rubinho Nunes. “Essas medidas foram criadas para diminuir o impacto da Covid-19 nas vidas das pessoas, e principalmente pavimentar o caminho caso a gente tenha uma terceira onda. São projetos que visam garantir a expansão no alvará de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, diminuir a aglomeração e manter os CNPJ ativos durante a pandemia”, apontou o vereador.

DEFESA CIVIL

Na ocasião, o presidente da Câmara convidou o coordenador da Defesa Civil do município, Carmelito Osório Silveira, para entregar aos deputados um pedido do Legislativo Guaçuano para a reforma e ampliação da sede da Defesa Civil.