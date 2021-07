Guilherme da Farmácia consegue R$ 200 mil com apoio de Deputado paulista

No início da tarde desta terça-feira (13), o Presidente da Câmara Municipal, Guilherme de Sousa Campos, o Guilherme da Farmácia, recebeu no gabinete da presidência a visita do Deputado estadual, Walter Vicioni (MDB).

Na oportunidade o Deputado anunciou a autorização de processamento de uma emenda parlamentar de sua autoria, no valor de R$ 200 mil, a pedido do vereador presidente do Legislativo guaçuano.

Segundo Guilherme a verba será utilizada para o recapeamento Rua Professor Arnaldo dos Santos, via que abrange os bairros do Jardim Bandeirantes e Jardim Itamaraty, na zona sul do município, esta via é umas das principais ligações dos moradores da região do Jardim Cristina, Bandeirantes e Itamaraty até a Avenida Padre Jaime, esta ligação com a região central da cidade.

Após a passagem pela Câmara, o Deputado seguiu juntamente com Guilherme para o gabinete do prefeito Rodrigo Falsetti onde foi recebido e confirmou o compromisso em poder encaminhar mais verbas para a cidade.

Walter Vicioni ao lado do Prefeito Rodrigo Falsetti, Vereador Guilherme de Souza e do Ex-Vereador Tigrão.