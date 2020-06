Guarda Civil Municipal recebe armas, coletes e sprays de pimenta

Por meio de recursos próprios do Município, a Guarda Civil Municipal de Mogi Guaçu adquiriu novos equipamentos. Foram compradas 100 unidades de spray de pimenta, 30 unidades de coletes de proteção balística e 3 novas armas Carabinas CTT Taurus 40.

Os coletes de proteção balística foram adquiridos para a substituição dos antigos coletes, com vencimento em julho de 2020. O diretor Administrativo da Guarda Civil Municipal, Adriano Luciano Rodrigues, afirma que os Guarda Civis Municipais estão autorizados a trabalhar com o armamento adquirido. “Aquisições fazem parte do aparelhamento da corporação, uma vez que em meados de 2019 os Guardas Civis Municipais foram autorizados, através de um decreto presidencial, a trabalhar com o armamento que foi adquirido nesse momento”, declara Adriano.