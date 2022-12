Guarda Civil Municipal passa a contar com Base Comunitária Móvel

O prefeito Rodrigo Falsetti recebeu na tarde desta quinta-feira, dia 1º de dezembro, a nova Base Comunitária Móvel da Guarda Civil Municipal. O veículo acaba de ser adquirido e será equipado para atendimento de toda a população. Elzio Romualdo, comandante da GCM, acompanhou a vistoria feita pelo prefeito, assim como o vereador Adriano Batatinha, que também é guarda civil municipal, o secretário-adjunto de Segurança, Edinaldo de Oliveira, e o vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel.

A Base Comunitária Móvel foi comprada pelo município por meio de emenda parlamentar obtida pelo vereador Adriano Batatinha junto ao deputado estadual André do Prado, no valor de R$ 440 mil. “Nós fizemos a aquisição por meio de ata do Governo do Estado de São Paulo, o que acabou barateando um pouco. E ainda temos um valor para equipá-la”, explicou o secretário da pasta, Paulo Henrique da Silva Gomes.

“Somos gratos por essa conquista e, agora, temos a primeira Base Comunitária Móvel da cidade, que dará um grande suporte para o essencial trabalho que já é feito diariamente pela nossa Guarda Civil Municipal. Mais segurança com equipamentos de ponta. Nossa cidade merece esse carinho e esse cuidado”, destacou o prefeito.

O veículo será equipado, segundo o secretário de Segurança, com câmeras de monitoramento que serão integradas à Muralha Digital, que está em implantação no município, e com computadores para a elaboração de Boletim de Ocorrência. “É uma ferramenta para uso na área comercial e em grandes eventos, para proximidade e vínculo com a população. Ela ainda vai ser equipada, mas já vai ser colocada em operação de imediato”, ressaltou Paulo Gomes.