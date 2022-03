Guarda Civil Municipal de Mogi Guaçu completa 40 anos

A Guarda Civil Municipal (GCM) completa nesta quarta-feira, 9 de março, 40 anos de serviços prestados à população de Mogi Guaçu. Para comemorar a data, um evento será realizado no Teatro Tupec, no Centro Cultural, às 18h, com homenagens a guardas civis com mais de 30, 35 e 40 anos de casa, a ex-servidores e ex-secretários. Terá ainda uma palestra sobre A valorização da Instituição com os GCM’s convidados Eliel Miranda (Paulínia) e Lucas Cardoso (Atibaia).

O secretário municipal de Segurança, Paulo Henrique da Silva Gomes, contou que as GCM’s foram criadas para oferecer aos municípios mais conforto em relação à segurança pública, sobretudo patrimonial. “Assim, as Guardas Civis ganharam espaço e passaram a integrar efetivamente o grupo de instituições que atuam na linha de frente do trabalho de proteção preventiva e ostensiva da comunidade”, disse.

Paulo Gomes está há 18 anos na GCM e recebeu em janeiro de 2021 a missão do prefeito Rodrigo Falsetti de assumir a Secretaria Municipal de Segurança. Foi a primeira vez que um guarda civil de carreira assumiu a pasta. A valorização da categoria já é sentida entre os membros da instituição, pois ao seu lado nessa tarefa está o comandante da Guarda Civil Municipal, Elzio Romualdo.

A primeira turma da cidade, com 60 guardas municipais sob o comando de Jairo José de Oliveira, foi formada em 9 de março de 1982. Hoje, a Guarda Civil Municipal conta com 130 agentes, 22 viaturas, 5 cães, 4 divisões de atuação, armamento de primeira linha e ampla estrutura de trabalho para garantir segurança nas quatro regiões de Mogi Guaçu.

Em 2005, com a criação da Secretaria Municipal de Segurança, a Guarda Civil Municipal ganhou mais visibilidade e autonomia perante os demais órgãos municipais, o que possibilitou direcionar de forma mais específica e técnica as ações da corporação.

“A Guarda Civil Municipal de Mogi Guaçu chega aos 40 anos equipada, organizada, respeitada, conectada com o futuro e pronta para instalar a sua primeira Muralha Digital e, assim, continuar fazendo sua história”, finalizou o secretário.