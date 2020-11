Guaçuanos são presos no Mato Grosso do Sul por pesca ilegal na piracema

Dois guaçuanos e um empresário de Aguaí foram presos pela PMA (Polícia Militar Ambiental) por pescar durante a piracema no Rio Negro, em Rio Negro, cidade 154 quilômetros de Campo Grande. O trio foi multado em R$ 15 mil.

Também foram apreendidos dois barcos, um motor, tarrafa e 67 kg de pescado. Segundo a PMA, policiais que trabalham na operação Piracema, realizavam fiscalização fluvial no município, no rio Negro e prenderam os três empresários por pescar durante o período de defeso e ainda com petrechos proibidos.

Durante os trabalhos no rio, os policiais chegaram em um rancho de pesca a 15 km da cidade, pela madrugada desta sexta-feira (20), e verificaram que havia atividade de pesca no local, inclusive, um barco à margem do rio, mas não havia ninguém.

Os policiais esconderam a embarcação e ficaram à espera das possíveis pessoas que estariam praticando pesca durante a piracema

Próximo de clarear o dia, três pescadores chegaram em uma embarcação e foram abordados. Eles estavam com dois peixes e uma tarrafa (petrecho proibido) que tinham utilizado para capturar o pecado e tinham saído de madrugada para conferir anzóis de galho que tinham armado no rio. No freezer do rancho foram encontrados mais diversos exemplares de peixes frescos da espécie cachara, pesando junto com os que estavam no barco 67 kg.

O pescado, o freezer, mais dois barcos de alumínio, um motor de popa e a tarrafa foram apreendidos e os anzóis foram cortados. Os pescadores, dois empresários, de 39 e 45 anos, residentes em Mogi Guaçu (SP) e outro de 56 anos, residente em Aguaí (SP), receberam foz de prisão e foram conduzidos, juntamente com o material apreendido, à delegacia de Polícia Civil de Rio Negro, onde foram autuados em flagrante por crime ambiental de pesca predatória e saíram, há pouco às 18h30, depois de pagarem fiança de R$ 1 mil cada um. Se condenados poderão pegar pena de um a três anos de detenção e multa.

Os infratores também foram autuados administrativamente e foram multados em R$ 5 mil cada um. Com ele foram apreendidos um barco, um motor de popa e um molinete com vara. O pescado será doado para instituições filantrópicas.

(Informações do Portal Midia Max)