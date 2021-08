Guaçuanos em situação de pobreza podem receber “Vale Gás” do Governo do Estado

A ampliação do programa “Vale Gás”, anunciada terça-feira (3) pelo governo estadual, vai beneficiar 700 famílias em situação de vulnerabilidade em Mogi Guaçu.

A iniciativa tem a intenção de auxiliar famílias de baixa renda a comprarem botijão de gás por conta da crise econômica provocada pela pandemia de Covid-19.

Os beneficiados receberão R$ 300 divididos em três parcelas de R$ 100 cada uma, a cada dois meses. O programa será voltado às famílias vulneráveis, com renda per capita de até R$ 178, que fazem parte do Cadastro Único do governo federal, mas que não recebem o Bolsa Família.

Os beneficiários que atenderem aos critérios de elegibilidade terão acesso ao voucher para o saque direto nos caixas eletrônicos do Banco do Brasil ou 24 horas.

As famílias podem checar se têm direito ao benefício nos sites www.valegas.sp.gov.br ou https://www.bolsadopovo.sp.gov.br/, onde constam todos os critérios de elegibilidade.

Quem não tiver acesso à internet, pode pedir informações no Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) próximo à residência. Em caso de dúvidas, o cidadão também pode ligar gratuitamente para a Central de Atendimento Bolsa do Povo: 0800-7979800.

Comentário do MGA:

Após a aplicação de lockdowns que nunca provaram nenhuma eficácia contra a disseminação do covid-19, mas sim, totalmente maléfico para a economia, onde milhares de comerciantes faliram, causando desempregos em massa, o Governo do Estado entra com o a assistencialismo midiático barato, que as famílias prejudicadas por ele possam se beneficiar, mas que nunca esqueçam de que a culpa por dependerem do Estado é culpa do próprio Estado.

Veja o artigo abaixo sobre a ineficácia dos “lockdowns”:

Três estudos que mostram que lockdowns são ineficazes para conter a COVID-19

Por JON MILTIMORE*

Em toda a América e Europa, muitos funcionários do governo estão retomando os lockdowns e aumentando as restrições em face do aumento de casos de COVID-19, hospitalizações e mortes.

Os danos colaterais dos bloqueios, que foram bem documentados, incluem pobreza generalizada, depressão, falência e desemprego. Enquanto isso, os benefícios dos bloqueios permanecem obscuros.

Vários estudos mostram que há pouca correlação entre as restrições governamentais e menores taxas de mortalidade por COVID. Aqui estão três deles.

1. The Lancet, julho

Um estudo publicado em 21 de julho no The Lancet, periódico médico geral revisado por pares fundado em 1823, indicou que os bloqueios do governo eram ineficazes.

Os pesquisadores coletaram dados dos 50 países com mais casos e descobriram que os bloqueios não estão associados à redução da mortalidade em casos críticos de COVID-19, embora fatores como obesidade, tabagismo e expectativa de vida estivessem.

“… as ações do governo, como fechamento de fronteira, bloqueio total e uma alta taxa de testagem para a COVID-19 não foram associadas a reduções estatisticamente significativas no número de casos críticos ou mortalidade geral”, concluiu o estudo.

2. Frontiers in Public Health, novembro

Da mesma forma, um estudo publicado pela Frontiers in Public Health vários meses depois do artigo do The Lancet revelou que nem os bloqueios nem a rigidez do bloqueio têm relação com taxas de mortalidade mais baixas. Os pesquisadores analisaram dados de 160 países nos primeiros oito meses da pandemia, testando vários fatores – como saúde pública, demografia, política governamental, economia e meio ambiente – para determinar como cada um se correlacionava com a mortalidade por COVID-19.

“O rigor das medidas estabelecidas para combater a pandemia, incluindo o bloqueio, não parece estar relacionado com a taxa de mortalidade”, concluíram os pesquisadores.

3. Estudo da Universidade de Tel Aviv, outubro

Pesquisa da Universidade de Tel Aviv publicada em outubro no site medRxiv disse que bloqueios rígidos podem não salvar vidas. Os pesquisadores analisaram os dados de mobilidade coletados de iPhones e não encontraram nenhuma associação estatística entre a gravidade do bloqueio e o número de mortes por COVID-19.

“Esperávamos ver menos mortes por Covid-19 em países com um bloqueio mais rígido, mas os dados revelam que este não é o caso”, explicaram os pesquisadores.

Bônus: Bloomberg Analysis of Oxford University Stringency Data, maio

Em um artigo da Bloomberg de maio intitulado “Os resultados do experimento de bloqueio da Europa chegaram“, a jornalista de dados Elaine He compartilhou vários recursos visuais com base no trabalho feito pela Escola de Governo Blavatnik da Universidade de Oxford, que acompanhou uma série de medidas restritivas do governo em toda a Europa.

A mortalidade de COVID, disse ele, não parece estar associada à rigidez do bloqueio.

“Embora não seja um indicador de se as decisões tomadas foram as corretas, nem de quão rigorosamente foram seguidas, a análise dá uma noção clara da estratégia de cada governo para conter o vírus”, escreve He.

Alguns – principalmente Itália e Espanha – impuseram bloqueios prolongados e rígidos após o início das infecções ”, continua ele. “Outros – especialmente a Suécia – preferiram uma abordagem muito mais relaxada. Portugal e Grécia optaram por encerrar as atividades enquanto os casos eram relativamente baixos. A França e o Reino Unido demoraram mais tempo antes de decidir impor as medidas mais restritivas.

Mas, como mostramos, há pouca correlação entre a gravidade das restrições de uma nação e se ela conseguiu conter o excesso de fatalidades – uma medida que analisa o número geral de mortes em comparação com as tendências normais ”, conclui o relatório. (ênfase minha)

As autoridades de saúde pública acreditam que podem controlar um vírus por meio de um planejamento central eficaz, mas isso é loucura e arrogância. O comportamento e a ação humanos são incrivelmente complexos, complexos demais para os burocratas e funcionários políticos controlarem por meio de diretrizes políticas (muitas das quais são claramente sem sentido).

As pandemias são problemas sérios, mas a crença de que podem ser administradas com eficácia por planejadores centrais que se recusam a reconhecer os limites de seu próprio conhecimento e poder representa uma ameaça muito mais grave para a liberdade e prosperidade humanas no longo prazo.

Em seu discurso vencedor do Prêmio Nobel, o economista Friedrich Hayek advertiu que tal arrogância tinha o potencial de tornar o homem “não apenas um tirano de seus companheiros, mas … o destruidor de uma civilização que nenhum cérebro projetou, mas que cresceu a partir dos livres esforços de milhões de indivíduos. ”

O reconhecimento dos limites esmagadores de seu conhecimento deveria ensinar uma lição de humildade a quem estuda a sociedade, acreditava Hayek.

Nossos líderes estão prestes a receber uma forte lição a respeito disso. (Gazeta do Povo)