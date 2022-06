Guaçuanos conquistam quatro pódios na Copa Mazza de Ciclismo

A equipe de ciclismo da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) conquistou quatro medalhas durante etapa da Copa Mazza Vaidbike. A competição aconteceu no domingo, 19 de junho, em São Caetano do Sul (SP). O destaque da equipe guaçuana foi o atleta Fabio Rodrigues Braga Junior, campeão na categoria infanto-juvenil.

O elenco guaçuano competiu com oito ciclistas e ainda conseguiu um vice-campeonato na categoria mirim com Alan Martini Marciél Vieira e outras duas medalhas de bronze com os atletas Joaquim Carlos Braga Neto (infantil) e Julia Leite Braga (categoria elite feminino).

Classificação

Newton de Souza leite – 4º lugar / categoria master C

Fabio Rodrigues Braga – 4º lugar / categoria master B

Adilson Aparecido Vieira – 9º lugar / categoria master B

Ederson Hélio Barbosa – não concluir a prova da categoria master A