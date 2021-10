Guaçuano morre em acidente na Rodovia Fernão Dias

O motorista guaçuano, Vanderson Santos faleceu na madrugada desta terça-feira (25) em um acidente na Rodovia Fernão Dias, ainda nos limites da cidade de São Paulo.

O motorista seguia pela rodovia sentido São Paulo com uma carreta transportando um container carregado com 24 toneladas de doces, quando em uma curva no KM 74 veio a tombar.

A cabine arrostou ao solo no acostamento por dezenas de metros, causando ferimentos fatais na vítima, ele descarregaria em Mogi Guaçu.

Não há informações sobre velório ainda, mas deve ser realizado no Cemitério Santo Antônio no Jardim Novo.