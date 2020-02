Guaçuano é preso no Santa Luzia com pedras de crack

A equipe do GOC (Grupo de Operações de Cães) da Guarda Civil Municipal de Mogi Mirim prendeu um guaçuano na tarde desta segunda-feira, dia 3, no bairro Santa Luzia, zona Norte, com 21 pedras de crack.

Os guardas civis municipais estavam em patrulhamento pela rua Edson Lúcio Patelli, quando abordou o suspeito que escondia a droga na cintura. Havia inda R$ 20. Ele foi detido e levado para a Central de Polícia Judiciária.

Fonte: Portal da Cidade Mogi Mirim