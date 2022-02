Guaçuano é campeão de Boxe em Pouso Alegre/MG

Ocorreu neste final de semana “19/02-Sábado”, o Campeonato Mineiro de Boxe na cidade de Pouso Alegre/MG. O atleta Anderson David, 29 anos, lutou na categoria até 74 kilos contra o atleta Guilherme da equipe Liga Mineira, da Cidade de Paraguaçu/MG. Anderson sagrou-se campeão, dando um verdadeiro show, conseguindo o nocaute mais rápido do evento, arrancando aplausos de todo público.

“Entrei focado em nossa estratégia de luta, porém meu adversário acusou um golpe que conectei na linha da cintura logo no início do primeiro round. Aproveitei a oportunidade e consegui o nocaute”, ressalta o atleta Anderson David.

Após o nocaute avassalador aos 45 segundos do primeiro Round, Anderson e seu treinador Rafael Cabeça receberam o convite do organizador do evento Wellington, para a disputa do cinturão na próxima edição.

“Ficamos felizes por receber o convite para essa disputa. É sinal que estamos no caminho certo, com um Boxe além de eficiente, bonito de assistir. Agora é seguirmos firmes com nossos treinamentos”, completa o treinador Rafael Cabeça.