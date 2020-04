Guaçuana que mora na Austrália pede ajuda financeira para vencer no câncer

Em 6 de março de 2020, nossa linda amiga Flavia foi levada às pressas para o hospital mais próximo em Sydney, onde foi diagnosticada com câncer de cólon de alto risco em estágio 3. No dia seguinte, ela fez uma cirurgia abdominal de emergência.

Tudo começou no início de janeiro de 2020, quando Flavia teve sintomas como inchaço, diarréia e constipação, com muita dor no lado direito do abdome inferior. Depois de examiná-la, o clínico geral constatou que ela tinha uma severa deficiência de ferro. Ela recebeu uma infusão de ferro para melhorar sua condição.

Dois meses depois, a condição de Flavia piorou e sua dor abdominal voltou a ser intensa. Uma tomografia computadorizada revelou um bloqueio nos intestinos e o médico recomendou uma gastroscopia e colonoscopia. Os resultados da biópsia confirmaram um tumor maligno no intestino. Infelizmente, o tumor também se espalhou. Ela foi diagnosticada com câncer de cólon de alto risco no estágio 3.

Nós (amigos de Flavia) passamos as próximas duas semanas no hospital ao seu lado enquanto ela se recuperava da cirurgia e processamos a notícia de que iniciaria a quimioterapia nas próximas 6 semanas.

Flavia é brasileira-italiana e não tem família na Austrália. Ela trabalha a tempo parcial como instrutora de pilates e tem uma paixão por fitness e bem-estar. Através de seu conhecimento e generosidade, ela inspira as pessoas a se tornarem a melhor versão de si mesmas.

Flavia trabalha muito e nunca pediu apoio financeiro em sua vida antes. Mas agora, devido à sua condição médica e às restrições atuais em vigor com a crise do COVID-19, ela se viu em uma situação muito difícil, tanto financeira quanto emocionalmente. É por isso que ela precisa pedir apoio financeiro para ajudá-la com os custos médicos. Ela precisa iniciar um curso de quimioterapia o mais rápido possível, apesar de suas preocupações financeiras com o custo da medicação, que é superior a US $ 20.000. Esse custo não é coberto pelo seu seguro de saúde privado e ela não pode obter nenhum apoio financeiro como trabalhadora em meio período.

Nós, seus amigos e família, esperamos arrecadar dinheiro para ajudar Flavia a pagar os custos de seu tratamento.

