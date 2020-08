Guaçuana foi vítima fatal de acidente na Vicinal Itapira-Santo Antônio de Posse

A guaçuana Rute Maiara dos Santos perdeu a vida de forma trágica na noite deste domingo (2) em Itapira.

O carro em que ela estava colidiu contra um poste na estrada de terra que faz a ligação interna entre o município de Itapira e Santo Antônio de Posse, mais precisamente na região da Fazenda Santa Cecília.

Rute Maiara dos Santos , Imagem Facebook

A vítima fatal, Rute Maiara dos Santos, era passageira no veículo conduzido por um homem de 32 anos, que foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado consciente ao Pronto Socorro do Hospital Municipal.

Ainda não se sabe as causas do acidente. O veículo, um Kia/Soul com emplacamento de Mogi Guaçu, bateu também em uma pequena árvore e derrubou uma placa de sinalização. Mas foi o choque contra o poste que gerou maior impacto e resultou no resultado trágico do acidente.

O choque, inclusive, derrubou o poste de concreto. Além do SAMU, unidades da Defesa Civil e da Polícia Militar também foram acionadas. Enquanto o homem foi socorrido, restou apenas à equipe médica constatar o óbito da mulher ainda no local.

O IC (Instituto de Criminalística) foi acionado para realizar a perícia e o corpo foi removido pelo Serviço Funerário Itapirense e levado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Mogi Guaçu para exames e posterior liberação à família. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia.

Rute Maira era técnica de radiologia e trabalhava no UPA de Mogi Mirim, atualmente ela morava com o marido em Itapira, o corpo dela foi enterrado no Cemitério Santo Antônio, no Jardim Novo II no inicio da tarde desta segunda (03).

Fonte: Itapira News.com.br