Guaçuana é convocada para a seleção brasileira juvenil de taekwondo

A guaçuana Amanda de Souza Ferreira, 15 anos, foi convocada para a seleção brasileira juvenil de taekwondo da categoria até 55kg. A Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD) convocou os atletas das gradações cadete e juvenil na última sexta-feira, 13 de maio. A guaçuana irá representar o Brasil no Campeonato Pan-Americano entre os dias 29 e 30 de junho, em Heredia, na Costa Rica.

Ao todo, 38 atletas foram convocados para a competição, sendo 18 lutadores (nove mulheres e nove homens) para a categoria cadete, que reúne taekwondistas nascidos entre 2008 e 2010, e 20 atletas na juvenil (10 mulheres e 10 homens) nascidos de 2005 a 2007.

Em 2015, Amanda Ferreira iniciou no taekwondo e há sete anos é treinada por Márcia Ramalho. Durante a semana, os treinamentos são realizados as segundas, quartas e sextas-feiras, das 19h30 às 21h30, na Praça da Juventude Luiz Mesquita Fialho, no Jardim Vitória, e aos sábados e domingos os treinamentos são em Hortolândia.

“É a realização de sonho ter uma taekwondista de Mogi Guaçu representando o Brasil numa competição intercontinental. As duas seleções são fortíssimas e podemos ter a confiança que o país será muito bem representado neste torneio que é fundamental para a formação de novos talentos do taekwondo brasileiro”, comentou a técnica.

Antes do pan-americano, a guaçuana disputa a última fase do Campeonato Paulista Juvenil de Taekwondo, em São Paulo, nos dias 28 e 29 de maio. Na etapa paulista, a atleta luta por uma vaga para Campeonato Brasileiro de Taekwondo, evento que acontecerá entre 22 e 26 de junho, em São José (SC).