Guaçuana conquista vice-campeonato no 35º Torneio Verão de Ciclismo

A ciclista Valdinéia da Silva Brandino dos Santos sagrou-se vice-campeã no 35º Torneio Verão de Ciclismo, que aconteceu em Ilha Comprida, no litoral paulista. A competição ocorreu nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro. A guaçuana competiu na categoria Master B para atletas com idade entre 40 e 49 anos.

Também participaram do torneio Fabio Rodrigues Braga Junior pela categoria Júnior Open (15 a 18 anos) e Fabio Rodrigues Braga na categoria Master B2 (45 a 49 anos). Os três atletas integram a equipe de ciclismo da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL).

Durante a competição, foram disputadas três etapas. Em cada uma delas, os 10 primeiros colocados de cada categoria recebiam pontuações e os três primeiros subiam ao pódio para receber as medalhas. No domingo, 20, foi realizada a última etapa e os cinco primeiros colocados que acumularam mais pontos dentro de suas categorias subiram ao pódio para receber a premiação.

Os três ciclistas da Secretaria de Esporte e Lazer de Mogi Guaçu representaram muito bem a cidade. Quem se destacou foi Valdinéia da Silva Brandino dos Santos, que conseguiu subir no pódio nos três dias de competição. “É um resultado excelente porque ela correu sozinha enfrentando equipes com mais ciclistas que fizeram trabalho em equipe. Mesmo assim, manteve a regularidade e conquistou o vice-campeonato para Mogi Guaçu”, comentou o técnico da equipe Celso Lucas.