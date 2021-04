Guaçu terá arrecadação de alimentos durante vacinação

A Secretaria Municipal de Promoção Social de Mogi Guaçu promove a partir desta terça-feira, dia 6 de abril, a campanha Doses de Solidariedade, iniciativa que pretende arrecadar alimentos não-perecíveis durante todo o processo de imunização contra a Covid-19 na cidade.

As doações são opcionais e devem ser feitas nas unidades de saúde no ato da vacinação. “É um processo simples. Quando chega a vez da pessoa, ela agenda, vai ao posto na data, horário e local agendados para tomar a vacina e leva, se puder, um quilo de alimento que será destinado a famílias em situação vulnerável”, explica Leila Ramos, titular da pasta.

Desde o início da campanha, mais de 20 mil doses do antígeno contra o novo coronavírus foram aplicadas em Mogi Guaçu. A Secretaria Municipal de Saúde trabalha, esta semana, com vacinação de idosos com mais de 68 anos e segundas doses para moradores com mais de 75.

“A intenção é vincular a vacina, que é um ato de esperança, a uma ação de solidariedade, de cuidado com quem mais precisa. Cada dose, somada à doação, ajuda a alimentar uma família que passa necessidade. Uma campanha, portanto, de multiplicação de esperança”, destaca o prefeito Rodrigo Falsetti.

Desde o início do ano, aproximadamente 4,6 mil cestas básicas foram distribuídas pelas secretarias municipais de Promoção Social e de Educação. Os alimentos arrecadados durante a campanha Doses de Solidariedade terão essa mesma função. “Vamos montar cestas a partir das contribuições que recebermos para que possamos destinar às famílias e núcleos em situação de vulnerabilidade social”, explicou Leila.