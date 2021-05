Guaçu abre agendamento de vacina para transplantados e pessoas com comorbidades

A Secretaria Municipal de Saúde de Mogi Guaçu inicia nesta terça-feira, dia 11 de maio, o agendamento de vacinação contra a Covid-19 para transplantados com mais de 18 anos, gestantes e puérperas (mães que deram à luz nos últimos 45 dias) acima dos 18 anos, com comorbidades, e pessoas entre 55 e 59 anos com doenças relacionadas pelo Ministério da Saúde (ver relação abaixo). O atendimento será feito a partir das 8h pelo site https://vacina.mogiguacu.sp.gov.br e das 8h às 16h pela central telefônica, em (19) 3811-7275.

Para receber a dose, moradores que integrem os grupos anunciados devem apresentar comprovante da condição de risco por meio de exames, receitas, relatório ou prescrição médica, com modelo disponível no Portal do Governo, em www.mogiguacu.sp.gov.br, aba de Downloads. A orientação vale tanto para as pessoas com comorbidades quanto para as pessoas que receberam transplantes – sendo recomendável, neste caso, a apresentação de receita médica do remédio imunossupressor em utilização pelo paciente.

“Essa é uma fase da campanha de vacinação com maior complexidade. É muito importante que as pessoas se atentem aos detalhes e, em especial, que solicitem ao médico o preenchimento da ficha modelo que estamos disponibilizando”, explica o secretário municipal de Saúde, Dr. Guilherme Barbosa. “Temos obtido resultado muito positivo com o agendamento nas vias eletrônica e por telefone. Estou certo de que não será diferente nesta etapa”.

A etapa dá sequência ao calendário de imunização da cidade, ampliado hoje, em 10 de maio, a partir do agendamento de pessoas com síndrome de down acima de 18 anos, que serão vacinados nesta terça, dia 11. A imunização de idosos deverá ser retomada a partir da chegada de novos lotes específicos para este público-alvo.

Mogi Guaçu aplicou até o momento 44.963 vacinas, sendo 29.496 primeiras doses e 15.467 complementos.

Relação de comorbidades segundo o Ministério da Saúde

• Doenças Cardiovasculares

• Insuficiência cardíaca (IC)

• Cor-pulmonale (alteração no ventrículo direito) e Hipertensão pulmonar

• Cardiopatia hipertensiva

• Síndromes coronarianas

• Valvopatias

• Miocardiopatias e Pericardiopatias

• Doença da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas

• Arritmias cardíacas

• Cardiopatias congênitas no adulto

• Próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados

• Diabetes mellitus

• Pneumopatias crônicas graves

• Hipertensão arterial resistente (HAR)

• Hipertensão arterial – estágio 3

• Hipertensão arterial – estágios 1 e 2 com lesão e órgão-alvo e/ou comorbidade

• Doença Cerebrovascular

• Doença renal crônica

• Imunossuprimidos (transplantados; pessoas vivendo com HIV; doenças reumáticas em uso de corticoides; pessoas com câncer).

• Anemia falciforme e talassemia maior (hemoglobinopatias graves)

• Obesidade mórbida (IMC ≥40)

• Cirrose hepática

Fonte: Governo do Estado de São Paulo