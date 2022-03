Grupo Estação abre programação do aniversário de Mogi Guaçu

A Secretaria Municipal de Cultura vai promover no próximo domingo, dia 3 de abril, show com samba e choro que faz parte das celebrações do aniversário de 145 anos de emancipação político-administrativa de Mogi Guaçu, comemorado em 9 de abril. O Grupo da Estação realizará uma apresentação a partir das 10h, na Praça Duque de Caxias, no Centro.

Neste show, o grupo apresentará o repertório Choros. A entrada é gratuita e a classificação etária é livre. “Portanto, excepcionalmente, teremos dois finais de semana seguidos com Roda de Samba e Choro na estação”, disse o assessor de Cultura, Rodrigo Peguin.

A programação cultural em comemoração ao aniversário da cidade está recheada de atrações, conforme o calendário abaixo:

Dia 3 – Grupo da Estação

Local: Antiga Estação (Praça Duque de Caxias – Centro)

Entrada Franca

Dia 4 – Concerto de Aniversário de Mogi Guaçu – 145 anos – Banda sinfônica de Mogi Guaçu e Corais da Corporação Musical Marcos Vedovello.

Local: Teatro Tupec (Centro Cultural)

Horário: 20h

Entrada 1kg de alimento não perecível. (Ingressos Mega Bilheteria www.megabilheteria.com)

Dia 5 – Terça de Palco Aberto: Paulinho do Cavaco

Local: Concha Acústica (Centro Cultural)

Horário: 20h

Entrada Franca

Dia 6 – Canta Guaçu

Local: Teatro Tupec (Centro Cultural)

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTwz9NOnOx-z-c2Dpv6NL0XJlvqSQzKRh1VqtqCUzX2gCTfg/viewform

Horário: 19h30

Entrada Franca (Ingressos Mega Bilheteria www.megabilheteria.com)

Dias 7 e 8 – Dança Guaçu

Local: Teatro Tupec (Centro Cultural)

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2a1_uMqrugHYcXffpPbjUnG5BWcXj3BbXZgDpZbbqb6py0A/viewform

Horário: 19h30

Entrada Franca (Ingressos Mega Bilheteria www.megabilheteria.com)

Dia 9 – Desfile 9 de Abril – Na Avenida Dos Trabalhadores

Dia 12 – Premiação do Concurso da Páscoa

Local: Boulevard Shopping – Mogi Guaçu

Horário: 13h

Entrada Franca

Dia 12 – Desenvolvimento a Mulher que Coabita na Dança

Local: Teatro Tupec (Centro Cultural)

Horário: 17h30

Entrada: R$5,00 (Ingressos Mega Bilheteria www.megabilheteria.com)

Dia 13 – Encontro de Coros

Local: Teatro Tupec (Centro Cultural)

Horário: 19h30

Entrada Franca (Ingressos Mega Bilheteria www.megabilheteria.com)

Dia 26 – Terça de Palco Aberto: Paulinho do Cavaco

Local: Concha Acústica (Centro Cultural José Fantinato)

Horário: 20h

Entrada Franca

Dia 29 – Premiação Retratos da Nossa Terra

Local: Buriti Shopping – Mogi Guaçu

Horário: 16h

Entrada Franca