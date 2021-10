Grupo é preso pela Polícia Rodoviária por furto e receptação de carne de frango

No final da madrugada desta sexta-feira (01), a Polícia Militar Rodoviária prendeu três homens pelos crimes de furto qualificado, receptação e associação criminosa.

O fato ocorreu aa rodovia SP 340, no km 186 quando os PMRs Cabo Renato e Soldado Anthoni localizaram um caminhão carregado com carga de carne de frango congelada.

O motorista do caminhão, um VW/24.250 CN6x2, de cor branca e placas de São Paulo, foi flagrado desviando parte da carga para dentro de um outro veículo uma Fiat/Strada Working, de cor branca, com placas de Mogi Guaçu que estava no pátio do posto.

Os três indivíduos presos foram encaminhados para a Central de Polícia Judiciária em Mogi Guaçu e estão sendo autuados.

Elaboração do boletim de ocorrência em andamento, em breve o desfecho.