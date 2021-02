Greve: Transporte público coletivo adere paralisação parcial em Mogi Guaçu

A cidade amanheceu com parte do transporte coletivo paralisado. Sem acordo com a Viação Santa Cruz, empresa responsável pelo serviço, na negociação para reajuste salarial, o Sindicato dos Condutores de Mogi Guaçu e Região decretou greve dos motoristas de ônibus nesta segunda-feira (1º).

Apenas seis linhas foram liberadas pelo sindicato para funcionar, seguindo determinação legal para manter o serviço prestado à população: Rosa Cruz, Santa Cecília, Suécia, Chaparral e Cristina. Os carros das demais linhas permanecem na garagem da Viação, aguardando um desfecho das tratativas do sindicato com a empresa. A Prefeitura foi notificada da paralisação.

A greve foi decretada porque o empresa, segundo o presidente do sindicato, Gessy Alves de Oliveira, não fez qualquer sinalização a respeito da reivindicação da categoria. Os motoristas pedem reajuste salarial de 3% e aumento de R$ 50,00 no valor do vale alimentação dos trabalhadores.

Embora a data-base da categoria seja o mês de maio, Gessy disse que eles motoristas não têm reajuste salarial desde 2019 e, por isso, não há mais como suportar a situação. O setor jurídico da Viação ainda estuda uma solução. (Com informações: Portal Cidade de Mogi Guaçu)

(Opinião) Enquanto muitos não tem emprego, outros fazem greve, é isto, #fiqueemcasa e verás o que ainda pode acontecer, nem greve poderão fazer, pois nem emprego poderá haver.