Grave acidente na SP-340 tira a vida de pedreiro de 61 anos

Um grave acidente envolvendo um ciclomotor (moto menor do que 50cc) e um carro, resultou na morte de um pedreiro na noite desta quinta-feira (01), no Km 166/Sul da rodovia SP-340. José Ari dos Santos, 60, colidiu contra a traseira de um Fiat Palio que aguardava no acostamento para acessar a rodovia.

O acidente ocorreu por volta das 18h50. Segundo uma testemunha, o pedreiro vinha com o ciclomotor pelo acostamento e não teria visto o carro à sua frente. José Ari ainda tentou desviar, mas bateu na lanterna esquerda do carro, indo parar em uma das faixas da rodovia.

Um socorrista que trabalha no Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e que vinha logo atrás em uma motocicleta, viu todo o acidente. Ele parou no acostamento e e prestou os primeiros atendimentos à vítima.

Porém, em virtude dos graves ferimentos sofridos, o pedreiro não resistiu e morreu no local, antes que pudesse ser removido a um hospital. Ele voltava para casa, no bairro Santa Luzia, após um dia de trabalho em uma obra às margens da SP-340.

Bastante abalada, a motorista do Palio disse que parou no acostamento para acessar a rodovia. No horário do acidente, aquele trecho da SP-340 costuma ser muito movimentado. A Polícia Militar e unidades de resgate e apoio da Renovias atenderam a ocorrência.

O tráfego não precisou ser interrompido e não houve congestionamento no trecho. O ciclomotor já foi removido do local, assim como o corpo do pedreiro, que foi removido ao IML (Instituto Médico Legal) de Mogi Guaçu. Peritos do IC (Instituto de Criminalística) também compareceram à rodovia para apurar as causas do acidente.

Fotos Exclusivas: John Everte