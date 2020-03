Governo Federal divulga medidas de prevenção contra o coronavírus

Mesmo tendo início na China, os dois casos brasileiros são importados da Itália e estão em São Paulo.

O quadro do infectado pode variar de leve a moderado, semelhante a uma gripe. Além disso, outros sintomas como cansaço, dores, corrimento e congestão nasal, dor de garganta e diarreia podem ocorrer.

Alguns casos podem ser mais graves como, por exemplo, em pessoas que já possuem outras doenças crônicas. Nessas situações, pode ocorrer síndrome respiratória aguda grave e outras complicações. Em casos extremos, pode levar a óbito.

Para prevenir uma epidemia, o Ministério da Saúde (MS) divulgou uma série de medidas que devem ser seguidas. O munícipe não deve ficar próximo de pessoas com febre e tosse e procurar serviço médico se apresentar estes sintomas. Além disso, deve cobrir a boca ao tossir e espirrar e lavar as mãos com frequência.

No momento, não há recomendação para uso de máscaras para a população no geral. Todos devem continuar com a higienização das mãos com água e sabão ou álcool gel e evitar contato com mucosas de nariz, boca e olhos. O MS monitora 16 países com transmissão ativa do coronavírus: Alemanha, Austrália, Emirados Árabes Unidos, Filipinas, França, Irã, Itália, Malásia, Camboja, China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Japão, Singapura, Tailândia e Vietnã.