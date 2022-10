Governo Estadual prorroga Campanha de Multivacinação para Atualização de Caderneta até o dia 30 de novembro 

Devido à baixa procura, o Governo do Estado de São Paulo prorrogou a Campanha Nacional de Multivacinação para Atualização de Caderneta até o dia 30 de novembro, uma quarta-feira. A imunização tem como alvo crianças e adolescentes entre 5 e 15 anos de idade. Em Mogi Guaçu, a campanha é realizada nas 21 Unidades Básicas de Saúde (UBBs) da cidade.

Segundo dados do Governo Estadual, desde o início da campanha, em 8 de agosto, compareceram para avaliação da situação vacinal 3.188.394 crianças e adolescentes entre 5 e 15 anos de idade. Destas foram encaminhadas para serem vacinadas 2.679.651 e, assim, o total de comparecimento representa 34,6% da população do público-alvo.

Em Mogi Guaçu, são oferecidos mais de 15 imunizantes para a população infanto-juvenil e, neste público, a cidade registrou somente 16,70% com a atualização de 3.628 cadernetas de crianças e adolescentes entre 5 e 15 anos de idade. “É importante que os pais e responsáveis levem os filhos até a unidade de saúde mais próxima para receber as vacinas e, assim, atualizar a situação vacinal”, comentou a enfermeira e coordenadora de imunização da Vigilância Epidemiológica (VE), Aline Roberta Leme.

As vacinas são oferecidas em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBBs) do município de segunda a sexta-feira, das 8h às 10h45 e das 13h às 15h30. E somente nas unidades da Zona Sul, Santa Cecília e do Distrito de Martinho Prado Júnior a imunização ocorre em horário estendido das 8h às 17h.

Importante

Nesta sexta-feira, 28 de outubro, é comemorado o Dia do Servidor Público. Por isso, em razão da celebração da data é ponto facultativo e folga dos servidores municipais. Portanto, não haverá expediente na Prefeitura e nas autarquias municipais nesta data.

Na área de saúde, urgências e emergências serão atendidas na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Novo II, UPA do Jardim Santa Marta e no Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos. Não haverá atendimento nas 21 UBSs do munícipio nem vacinação contra a Poliomielite e de Multivacinação, Influenza e Covid-19. O atendimento nos postinhos de saúde volta normalmente na segunda-feira, 31 de outubro, às 8h.

Vale ressaltar que a Campanha Nacional contra a Poliomielite termina na próxima segunda-feira, 31 de outubro. A imunização contra a paralisa infantil é destinada para crianças de 1 a 4 anos, 11 meses e 29 dias, independentemente de já terem tomado todas as doses de rotina e acontece nas 21 unidades de saúde da cidade.

Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite

Período: até 31 de outubro

Horário: 8h às 10h45 e das 13h às 15h30

Campanha Nacional de Multivacinação para Atualização de Caderneta

Período: até 30 de novembro

Horário: segunda a sexta-feira das 8h às 10h45 e das 13h às 15h30

UBS Centro de Saúde

USF Hermínio Bueno

USF Eucaliptos

UBS Guaçu Mirim

USF Rosa Cruz

UBS Centro Oeste

UBS Ypê II

USF Ypê Pinheiro

USF Alto dos Ypês

USF Guaçuano

UBS Zona Norte

USF Zaniboni II

UBS Zaniboni I

USF Fantinato

USF Santa Terezinha

USF Chaparral

USF Suécia

USF Chácaras Alvorada

Segunda a sexta-feira das 8h às 17h

USF Santa Cecília

UBS Zona Sul

UBS Martinho Prado Júnior