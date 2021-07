Governo do Estado autoriza horário de funcionamento do comércio até as 23h00

Depois de mais de um ano sem mostrar eficácia nenhuma nas medidas de restrição ditatoriais, o desgovernador de São Paulo, João Agripino Dória, que se Deus e o eleitor feito de trouxa quiser nunca mais volte, vai aos poucos percebendo que de ciência não tem nada em suas medidas imbecis, autoritárias, catastróficas economicamente, está sendo obrigado por força popular a tirar a mão pesada do Estado das costas do trabalhador e gerador de renda (imposto).

Confira a nota oficial do Governo do Estado:

“A partir de sexta, o limite de horário de funcionamento das atividades econômicas passa das 21hs para as 23hs. A capacidade máxima de ocupação permitida, atualmente em 40%, também sobe para 60%. Ambas as medidas são amparadas por recomendação do Centro de Contingência, com base nos dados de evolução da pandemia.

De acordo com os indicadores de Secretaria da Saúde, o total de novos casos, internações e mortes provocadas pelo coronavírus está em queda em São Paulo nas últimas semanas da pandemia em São Paulo.

O Estado tem registrado redução diária de internações em leitos de enfermaria e de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). No interior do estado, a taxa de ocupação de leitos de UTI COVID-19 está em 69%. Na Grande São Paulo a ocupação é de 64%, e na Baixada Santista, 44%. Em uma semana houve redução nos três índices em todo o Estado de São Paulo: 20,6% no número de casos, 11,4% nas internações e 10,6% nos óbitos.

“Podemos dar o próximo passo de retomada segura e responsável no nosso estado. É possível fazer sim boa gestão pelas vidas e pelos empregos”, reforçou a Secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen.

A última atualização do Plano SP previa a manutenção da fase de transição até 15 de julho. Com a nova prorrogação, as normas vão vigorar até 31 de julho, mas poderão ser revistas a qualquer momento conforme a tendência de novos casos, internações e mortes por COVID-19.

As normas que entram em vigor na sexta valem para estabelecimentos comerciais em geral, incluindo shoppings centers e galerias, onde o acesso de clientes pode ser feito até as 22h, com encerramento das atividades às 23h.

O mesmo expediente deve ser seguido por serviços como restaurantes e similares, salões de beleza, barbearias, academias, clubes e espaços culturais como cinemas, teatros e museus. Todos devem obedecer aos protocolos setoriais de segurança sanitária previstos no Plano SP.

Permanecem liberadas as celebrações individuais e coletivas em igrejas, templos e espaços religiosos, desde que seguidos rigorosamente todos os protocolos de higiene e distanciamento social.

Toque de recolher

O toque de recolher continua nas 645 cidades do Estado, com horário entre 23h e 5h a partir de sexta. A recomendação de teletrabalho para atividades administrativas não essenciais e o escalonamento de horários para entrada e saída de trabalhadores dos setores de comércio, serviços e indústrias estão mantidos.”

Em Mogi Guaçu, o horário permitido para está quarta (07) é até as 19h00 e nesta quinta (08) até as 21h00, sendo possível aderir ao Decreto Estadual a partir de sexta, dia 09. A Prefeitura ainda não se manifestou, mas tem o poder de seguir outras restrições, já que o Decreto Municipal publicado nesta terça (06) permite o funcionamento até as 21h00 do dia 8 ao dia 15, e para aderir ao Decreto do Estado, seria necessário o Prefeito Rodrigo Falsetti revogar o decreto atual e aderir ao do Estado, o que poderá acontecer no sábado (10), quando sai os atos oficiais do Município no Jornal Tribuna. Outra hipótese é adiantar a distribuição do jornal para sexta, assim as mudanças valeria no mesmo dia.